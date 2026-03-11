Mais Modalidades
Juan Ayuso desiste do Paris-Nice após queda na quarta etapa
O ciclista espanhol Juan Ayuso (Lidl-Trek), vencedor da Volta ao Algarve, desistiu hoje do Paris-Nice, após sofrer uma queda durante a quarta etapa da corrida francesa, que liderava.
O espanhol, que estava a fazer a primeira prova do WorldTour com a sua nova equipa, caiu a 47 quilómetros da meta, numa queda que afetou vários ciclistas do grupo da frente, e ainda voltou à bicicleta, antes de parar definitivamente, ficando deitado na berma durante vários minutos.
Depois de vencer a Volta ao Algarve na sua estreia pela Lidl-Trek, Ayuso, de 23 anos, liderava o Paris-Nice com dois segundos de avanço sobre o francês Kévin Vauquelin e três sobre o britânico Oscar Onley, ambos da INEOS.
Ayuso foi o segundo ciclista do top 5 a abandonar a corrida após uma queda na quarta etapa, que liga Bourges a Uchon (195 quilómetros), depois de o neerlandês Daan Hoole (Decathlon), que era quarto.