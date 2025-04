Judo Europeus. Patrícia Sampaio campeã da Europa em Judo (-78kg)

Antes da final, a portuguesa, que foi bronze olímpico em Paris2024 e que em Europeus já tinha uma medalha de bronze, em 2023, em Montpellier, derrotou a finlandesa Emma Krapu, a russa Slaviana Rylkevich e a francesa Audrey Tcheumeo, todas por ippon.



À semelhança do que tinha feito no bloco da manhã, a 'confiança' foi característica da portuguesa, que quis mostrar ao que vinha, claramente no melhor momento da sua carreira.







A judoca portuguesa já agradeceu esta vitória...







Patrícia 'sem medo' podia ser a designação certa para a judoca, que - sobretudo desde a medalha olímpica e afastada uma má fase de lesões - tem demonstrado ser o nome mais forte do atual panorama da modalidade em Portugal.



Diante de Olek, as tentativas de pega, no curto combate, foram quase todas da judoca de Tomar, que continua a mostrar-se imparável, com uma sede de vitória.



Foi uma questão de tempo, tal como nos anteriores três combates, até marcar, o que aconteceu quando ainda não se tinham atingido os dois minutos (01.41).



Uma 'dança' do quadril, com Patrícia Sampaio a aplicar um 'sode' para derrubar a alemã, garantindo o ippon e, ato contínuo, correr para os braços do amigo e selecionador Marco Morais, que, a par do irmão, Igor Sampaio, 'moldam' o trabalho da campeã.



Antes da final, a portuguesa, que foi bronze olímpico em Paris2024 e que em Europeus já tinha uma medalha de bronze, em 2023, em Montpellier, também tinha mostrado toda a sua faceta explosiva, com vitórias por ippon frente à finlandesa Emma Krapu (em 57 segundos) e à russa Slaviana Rylkevich (13 segundos).



Nas meias-finais, com a conceituada francesa Audrey Tcheumeo, lutou com menor explosão, mas muita inteligência, quando nunca deixou de atacar a viu a sua adversária punida com três castigos e desclassificação, traduzida em novo ippon, aos 03.19 de combate.



Portugal sai dois Europeus de Podgorica com o ouro de Sampaio, a prata de Catarina Costa (-48 kg) e ainda um quinto lugar de Taís Pina (-70 kg), mostrando que o judo feminino luso continua em 'alta', mesmo apesar da retirada, aos 38 anos, da multicampeã Telma Monteiro.





O "impacto" do abraço de Patrícia Sampaio ainda é o mais esperado - selecionador Marco Morais







A explosão da judoca, a pega certa e a estratégia levaram hoje Patrícia Sampaio ao primeiro título europeu da carreira, um dia que o selecionador Marco Morais definiu como “espetacular”.



“Foi acreditar na estratégia que traçámos e ela impor o judo dela. Ela é muito explosiva, projeta muitas vezes por ippon. Temos essa consciência desde que chegue àquilo que é a sua pega, impor o seu ritmo de combate e, quando isso acontece, a probabilidade é maior das coisas correrem como hoje. Foi um dia espetacular”, disse no final à agência Lusa Marco Morais.



O selecionador feminino, que trabalha com Patrícia Sampaio desde a formação, trouxe ao mérito dos resultados da judoca também Igor Sampaio, irmão e treinador da judoca na Sociedade Filarmónica Gualdim Pais.



Em Podgorica, quase nove meses depois de ter conquistado a medalha de bronze olímpica em Paris2024, Patrícia Sampaio voltou hoje a brilhar ao mais alto nível, no lugar mais alto do pódio dos Europeus, com direito a ouvir o hino nacional.



Para Marco Morais, a judoca esteve perfeita, com os ‘timings’ certos em cada combate, a projetar no momento certo, numa competição em que venceu quase sempre com a pontuação máxima e a projetar.



Apenas nas meias-finais, o caminho foi diferente, mas ainda assim com vantagem de ippon, ao vencer a sua adversária, a francesa Audrey Tcheumeo, com três castigos – por passividade -, e respetiva desclassificação.



“Um combate muito difícil, mas revela também uma maturidade, uma disciplina tática. Não alterou o seu plano, sabendo das dificuldades que iria ter com aquela atleta, e levámos até ao fim o combate”, explicou o treinador.



De sorriso largo, Marco Morais revelou ainda que o abraço final já vem dos juniores e dos sub-23 com a judoca.



“As pessoas que ainda não têm a perceção, desde que foi campeã da Europa de juniores, de sub-23, agora de seniores, são muitos abraços destes em europeus. Para mim é o momento mais importante da prova. É estar preparado para receber aquele impacto”, explicou.



Ao ouro de Patrícia Sampaio, junta-se nestes Europeus a medalha de prata de Catarina Costa (-48 kg), logo no primeiro dia, mas também a luta pelo bronze de Taís Pina (-70 kg), que terminaria em quinto lugar.



“Tivemos cinco atletas, três disputas de medalhas, conquistámos duas, um ouro, uma prata, uma atleta jovem que fica em quinto, uma atleta mais experiente nos -70 kg, a Bárbara Timo, que faz dois excelentes combates, batendo com uma medalhada olímpica, projetando em ambos”, analisou.





Patrícia Sampaio venceu numa final que opôs as duas primeiras favoritas, Sampaio, primeira cabeça de série, garantiu o seu primeiro título europeu depois de um combate que resolveu por ippon, a 02.21 minutos do final.