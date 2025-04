Judo Europeus. Patrícia Sampaio eleva para 12 as medalhas de ouro de Portugal

O triunfo na final da categoria de -78 kg da judoca de Tomar nos Europeus que decorrem em Podgorica, na capital do Montenegro, reforçou ainda mais o palmarés luso, que já tinha crescido na quarta-feira, com a medalha de prata de Catarina Costa (-48 kg).



Patrícia Sampaio passou hoje a ser a sexta judoca portuguesa a ter um título europeu, seguindo as conquistas de Telma Monteiro (seis ouros), João Pina (dois ouros), Nuno Delgado (um), Michel Almeida (um) e João Neto (um).



Na história do judo português e europeu é inigualável a contagem de Telma Monteiro, que se retirou dos tatamis em dezembro, com a ex-judoca a ter seis títulos de campeã da Europa, duas pratas e sete bronzes.



Telma Monteiro é recordista feminina de medalhas em Europeus, a par da alemã Barbara Classen, mas com a antiga judoca lusa a conseguir o seu registo em edições únicas, sem categorias Open.



No total, a seleção contabiliza nos últimos 31 anos (1994/2025), 44 subidas ao pódio, com 12 títulos europeus, 10 medalhas de prata e 22 de bronze.



Medalhas portuguesas em Europeus:



- Podgorica2025 (2):



Ouro: Patrícia Sampaio (-78 kg).



Prata: Catarina Costa (-48 kg).



- Zagreb2024 (1):



Bronze: Catarina Costa (-48 kg).



- Montpellier2023 (2):



Prata (1): Catarina Costa (-48 kg).



Bronze (1): Patrícia Sampaio (-78 kg).



- Sófia2022 (1):



Prata (1): Catarina Costa (-48 kg).



- Lisboa2021 (4):



Ouro (1): Telma Monteiro (-57 kg).



Bronze (3): Bárbara Timo (-70 kg), João Crisóstomo (-73 kg) e Rochele Nunes (+78 kg).



- Praga2020 (3):



Prata (1): Telma Monteiro (-57 kg).



Bronze (2): Rochele Nunes (+78 kg) e Jorge Fonseca (-100 kg).



- Minsk2019 (1):



Bronze (1): Telma Monteiro (-57 kg).



- Telavive2018 (1):



Bronze (1): Telma Monteiro (-57 kg).



- Varsóvia2017 (1):



Bronze (1): Joana Ramos (-52 kg).



- Baku2015 (1):



Ouro (1): Telma Monteiro (-57 kg).



- Montpellier2014 (1):



Bronze (1): Telma Monteiro (-57 kg).



- Budapeste2013 (1):



Bronze (1): Telma Monteiro (-57 kg).



- Chelyabinsk2012 (1):



Ouro (1): Telma Monteiro (-57 kg).



- Istambul2011 (3):



Ouro (1): João Pina (-73 kg).



Prata (2): Telma Monteiro (-57 kg) e Joana Ramos (-52 kg).



- Viena2010 (2):



Ouro (1): João Pina (-73 kg).



Bronze (1): Telma Monteiro (-57 kg).



- Tblissi2009 (1):



Ouro (1): Telma Monteiro (-57 Kg).



- Lisboa2008 (4):



Ouro (1): João Neto (-81 kg).



Bronze (3): Ana Hormigo (-48 kg), Yahima Ramirez (-78 kg) e Pedro Dias (-66 kg).



- Belgrado2007 (1):



Ouro (1): Telma Monteiro (-52 kg).



- Tampere2006 (1):



Ouro (1): Telma Monteiro (-52 kg).



- Roterdão2005 (1):



Bronze (1): Telma Monteiro (-52 kg).



- Bucareste2004 (1):



Bronze (1): Telma Monteiro (-52 kg).



- Dusseldorf2003 (1):



Prata (1): Nuno Delgado (-81 kg).



- Maribor2002 (2):



Prata (1): Pedro Soares (+100 kg).



Bronze (1): Pedro Soares (Open).



- Wroclaw2000 (1):



Ouro (1): Michel Almeida (-73 kg).



- Bratislava1999 (2):



Ouro (1): Nuno Delgado (-81 kg).



Prata (1): Paula Saldanha (-52 kg).



- Oostende1997 (1):



Bronze (1): Pedro Caravana (-60 kg).



- Haia1996 (1):



Prata (1): Pedro Soares (-95 kg).



- Birmingham1995 (1):



Bronze (1): Pedro Soares (-95 kg).



- Gdansk1994 (1):



Bronze (1): Justina Pinheiro (-48 kg).