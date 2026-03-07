Judoca Taís Pina conquista medalha de bronze no GP da Áustria

Pina, judoca olímpica de 21 anos e que representa o Sport Algés e Dafundo, já tinha tido um bom início de época, depois de ter sido em fevereiro quinta classificada no conceituado Grand Slam de Paris, uma das mais importantes competições do circuito mundial.



No Grande Prémio da Áustria, que decorre na Tips Arena, em Linz, a judoca portuguesa, 13.ª do mundo e terceira favorita, venceu quatro dos cinco combates que efetuou, perdendo apenas nas meias-finais diante da suíça April Lynn Fohouo, segunda cabeça de série.



A derrota, em 13 segundos, nas meias-finais, relegou Taís Pina para a luta pela medalha de bronze, num combate em que também resolveu nos primeiros segundos, logo aos 10, ao projetar Oruc com uma técnica de ‘kata guruma’ [projeção, com recurso ao ombro e rotação].



Na mesma categoria de -70 kg, a antiga vice-campeã mundial e olímpica portuguesa Bárbara Timo venceu um combate e foi eliminada no segundo que efetuou, frente à judoca da casa Michaela Polleres, quinta cabeça de série.



Neste dia, dedicado aos pesos intermédios, Margarida Brás (-63 kg) e Otari Kvantidze (-73 kg) também estiveram no 'tatami', derrotados nos primeiros combates que disputaram.



No último dia, com entrada em ação no domingo dos 'pesos pesados', Portugal contará com Rochele Nunes (+78 kg), Jorge Fonseca (-100 kg) e Diogo Brites (+100 kg).



Rochele Nunes regressa ao palco internacional após ter sido mãe em maio, embora já tivesse em dezembro competido nos Nacionais de judo, enquanto o bicampeão mundial Jorge Fonseca está de volta ao circuito depois de uma paragem de nove meses, numa fase menos boa da carreira.