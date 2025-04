"Kikas" melhora de lesão e compete na Caparica

"Kikas", que há um mês participou na prova da elite mundial na Praia de Supertubos, em Peniche, na condição de convidado, está mais perto da recuperação total da lesão sofrida em dezembro.



“Estou muito melhor (do tornozelo), é quase dia a dia. Uma pessoa sente uma diferença enorme, uma grande evolução. Sem dúvida que me sinto muito melhor do que me sentia em Peniche, mas é para continuar com o mesmo mindset (mentalidade) para surfar, sentir o pé, habituar-me, vestir a licra e sentir aquela ansiedade para quando os challengers começarem eu estar completamente a 100% e preparado para competir”, contou à agência Lusa o tricampeão português (2013, 2015 e 2020), na praia do Paraíso, na Costa de Caparica.



Contudo, o atleta de Cascais deixou claro que irá “jogar pelo seguro”, defendendo que “não é altura para estar a querer inventar ou a provar nada”.



“Sinto menos receio, vou jogar sempre pelo seguro. Faz parte, acho que não é altura para estar a querer inventar ou a provar nada. Acho que é um bocado isso e, com calma, escolher as ondas certas, tomar as decisões certas e ver como corre”, explicou.



Por fim, falou do objetivo de voltar a qualificar-se para o circuito principal, no qual já esteve em 2017, 2018, 2021, 2022 e 2024.



“O objetivo é requalificar-me, sem dúvida alguma. Estou supermotivado. No ano passado, quando caí no 'cut', fui um bocado abaixo psicologicamente e fisicamente. Não foi uma fase fácil, vim de uma lesão de três meses parado e agora é voltar a surfar com a vontade toda”, finalizou.



O período de espera do Caparica Surf Fest estende-se entre 15 e 19 de abril, com a prova agendada para a praia do Paraíso, na Costa de Caparica, Almada.