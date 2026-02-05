Leitão e Narciso conquistam medalha de prata no madison nos Europeus

Na última prova dos Europeus, a dupla portuguesa foi uma das duas a conseguir dobrar o pelotão, que dava 20 pontos extra, a par com a Alemanha, que o conseguiu duas vezes, terminando a prova com 55 pontos, menos 30 do que os alemães, com a Bélgica a ser terceira, com 38.



Esta foi a segunda medalha para Portugal nestes Europeus, depois de Iúri Leitão, campeão olímpico de madison com Rui Oliveira, se ter sagrado campeão em omnium, naquele que foi o primeiro título europeu para as cores lusas numa disciplina olímpica.



A dupla portuguesa fez os primeiros pontos logo no segundo dos 20 sprints da corrida, pontuando em 12 deles, e acabaram por praticamente assegurar a medalha quando dobraram o pelotão, antes do 14.º sprint, somando 20 pontos extras.



Os alemães Roger Kluge e Moritz Augenstein estiveram imbatíveis no madison e dobraram duas vezes o pelotão, além de terem vencido sete dos 20 sprints, controlando apenas os ataques dos adversários nas últimas 30 voltas das 200 da corrida.



Os belgas Jasper de Buyst e Jules Hesters tiveram de esperar pelo sprint final, que valia a dobrar, para garantirem o bronze, depois de terem entrado para as 10 voltas finais em igualdade com os Países Baixos.



Esta foi a 23.ª medalha portuguesa masculina em Europeus de pista, com Iúri Leitão a somar a 11.ª, com destaque para os quatro títulos de scratch (2020, 2022, 2024 e 2025) e um corrida por pontos (2025), além do conseguido na quarta-feira em omnium.



Já Diogo Narciso conquistou a sua primeira medalha em elites, depois de já ter conquistado três pratas em Europeus de sub-23, no scratch (2023) e na corrida por pontos (2021 e 2022).

