Leitão e Narciso conquistam prata no madison nos Europeus de ciclismo de pista

A dupla portuguesa foi uma das duas a conseguir dobrar o pelotão, a par com a Alemanha, e terminou a prova com 55 pontos, menos 30 do que os alemães, com a Bélgica a ser terceira, com 38.

Esta foi a segunda medalha para Portugal nestes Europeus, depois de Iuri Leitão, campeão olímpico de madison com Rui Oliveira, se ter sagrado campeão em omnium, naquele que foi o primeiro título europeu para as cores lusas numa disciplina olímpica.