Lenda do basquetebol Uliana Semenova morre aos 73 anos

Uliana Semenova foi 11 vezes campeã europeia e conquistou 15 títulos da liga soviética com o Daugawa Riga, além de duas medalhas de ouro olímpicas, nos Jogos de Montreal, em 1976, e de Moscovo, em 1980, e uma Taça Ronchetti.





Uliana Semenova durante uma das participações nos jogos olimpicos - Créditos: BasketballBuzz

Semenova foi introduzida no Hall of Fame da Federação Internacional de Basquetebol (FIBA) em 2007, pelas suas conquistas desportivas e pelo que representou para o basquetebol feminino.

















“A Letónia sofreu uma grande perda: o falecimento da lenda do desporto Uliana Semenova. A menina de ouro do basquetebol olímpico, mundial e europeu, uma pessoa muito calorosa e compreensiva”, disse o presidente da Letónia, Edgars Rinkevics, numa mensagem na rede social X.O presidente letão endereçou os “mais profundos sentimentos à família, colegas e fãs de Uliana”, que considerou uma jogadora que marcou a modalidade à escala mundial.