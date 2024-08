Leonel Salgueiro eleito vice-presidente da Confederação Europeia de Voleibol

O português Leonel Salgueiro foi hoje eleito vice-presidente da Confederação Europeia de Voleibol (CEV), na assembleia geral do organismo de cúpula da modalidade a nível europeu que se realizou em Nápoles, Itália.

Salgueiro, atualmente diretor técnico nacional na Federação Portuguesa de Voleibol, vai também integrar o Conselho de Administração da Federação Internacional de Voleibol (FIVB), após hoje ter sido eleito como ‘vice’ para os assuntos administrativos.



O português vai servir no Conselho de Administração da CEV liderado pelo presidente do organismo, o croata Roko Sikiric, hoje eleito em Nápoles.



“É um orgulho e uma honra poder representar o nosso país ao mais alto nível do voleibol internacional. Esta escolha reflete reconhecimento pelo excelente trabalho que a Federação Portuguesa de Voleibol vem desenvolvendo ao longo das últimas décadas”, nota o dirigente, citado em comunicado da federação.



De resto, vários outros portugueses poderão vir ainda a integrar os órgãos diretivos da CEV, agora liderada pelo antigo jogador croata, que recebeu 36 votos dos 53 representantes, garantindo maioria à segunda volta e sucedendo ao sérvio Aleksandar Boricic.