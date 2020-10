Liga lamenta falecimento de Ângelo e recorda o seu peso no futebol

“Quando há uma partida de um símbolo, o futebol português fica sempre mais pobre. O Ângelo foi bicampeão europeu e todos nós, mesmo os que não o vimos jogar, sabemos a importância que teve no futebol e no país, integrando uma das gerações de maior sucesso do nosso futebol”, disse o presidente do organismo, Pedro Proença.



O antigo defesa do Benfica destacou-se nas décadas de 1950 e 1960, tendo representado o Benfica, o seu único clube, ao longo de 14 épocas, entre 1952 e 1965.



“À família enlutada, aos adeptos em geral e benfiquistas em particular, a Liga Portugal endereça as mais sentidas condolências”, acrescenta, em mensagem no site do organismo.



A antiga glória das ‘águias’ foi campeão da Europa em 1961 e 1962, sagrou-se campeão nacional por sete vezes e levantou a Taças de Portugal em cinco ocasiões.



Ângelo foi internacional português por 20 vezes.