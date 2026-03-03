Ligas dos Campeões de hóquei em patins com fases finais em Coimbra

Coimbra vai receber entre 06 e 10 de maio a final 8 masculina, para a qual FC Porto e Benfica já garantiram o apuramento, e a final 4 feminina, competição na qual as 'águias' também estão qualificadas.



A fase de apuramento em masculinos ainda decorre, com Sporting (terceiro), o campeão em título Óquei de Barcelos (quarto) e a Oliveirense (quinta), atrás do líder Benfica e do Liceo no Grupo B, a tentarem ainda marcar presença na fase final.



No grupo A, o FC Porto também lidera e tem o apuramento certo, sendo que os 'dragões' são a única equipa portuguesa nesta 'poule', que integra o recordista de títulos europeus, o FC Barcelona (22), que é segundo classificado.



Em masculinos, restam três jornadas para as contas do apuramento, enquanto, em femininos, o Benfica terminou em primeiro no Grupo B e apurou-se para a 'final four', juntamente com o contingente espanhol do CP Fraga, do CP Vila-Sana e Gijón.



