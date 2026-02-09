Lindsey Vonn com "fratura tibial complexa" que exigirá várias cirurgias

"Infelizmente, sofri uma fratura tibial complexa que, atualmente, está estável, mas exigirá múltiplas cirurgias para corrigir apropriadamente. Embora ontem [domingo] não tenha acabado como queria, e apesar da dor física intensa que me causou, não tenho arrependimentos", escreveu a norte-americana, numa publicação nas redes sociais.

Aos 41 anos, Vonn admite, fechada a quinta participação em Jogos Olímpicos, que "o sonho olímpico não acabou como foi sonhado".

"Estar ali na grelha de partida foi uma sensação incrível que nunca esquecerei. Saber que estive ali, com uma chance de vencer, foi uma vitória por si só. Sabia que ir correr seria um risco, sempre foi e sempre será um desporto incrivelmente perigoso", acrescentou.

Depois de uma cirurgia a uma fratura na perna esquerda no hospital de Treviso, confirmada pelo centro hospitalar no domingo, a lendária esquiadora falou pela primeira vez da queda aparatosa, depois de o pai já ter dito que, se a sua opinião prevalecer, a filha não voltará a competir.

À procura de voltar a sagrar-se campeã olímpica de esqui alpino, aos 41 anos, Vonn, que competia pela quinta vez nos Jogos Olímpicos de Inverno, perdeu o equilíbrio durante um salto, na abordagem a uma curva do circuito, após 12 segundos de descida, tendo sido assistida pela equipa médica e transportada em maca para o helicóptero, o que motivou a interrupção da prova.

A `rainha da velocidade`, que conquistou o título de downhill em 2010, em Vancouver, no Canadá, perseguia um feito ousado: voltar a sagrar-se campeã olímpica, depois de ter estado afastada das pistas de esqui durante seis anos, objetivo que se tornou mais desafiante ao sofrer uma grave lesão no joelho esquerdo uma semana antes do início dos Jogos de 2026.