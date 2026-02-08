Lindsey Vonn operada a fratura na perna esquerda após queda violenta

"Na tarde de domingo, Lindsey Vonn foi submetida a uma cirurgia para estabilizar uma fratura na perna esquerda. Foi tomada a decisão transferir Vonn para o Hospital Ca' Foncello, em Treviso, onde a atleta norte-americana foi internada e recebeu cuidados de uma equipa multidisciplinar", explicou o Hospital, num comunicado divulgado pela imprensa italiana.



À procura de voltar a sagrar-se campeã olímpica de esqui alpino, aos 41 anos, Vonn, que competia pela quinta vez nos Jogos Olímpicos de Inverno, perdeu o equilíbrio durante um salto, na abordagem a uma curva do circuito, após 12 segundos de descida, tendo sido assistida pela equipa médica e transportada em maca para o helicóptero, o que motivou a interrupção da prova.



A ‘rainha da velocidade’, que conquistou o título de downhill em 2010, em Vancouver, no Canadá, perseguia um feito ousado: voltar a sagrar-se campeã olímpica, depois de ter estado afastada das pistas de esqui durante seis anos, objetivo que se tornou mais desafiante ao sofrer uma grave lesão no joelho esquerdo uma semana antes do início dos Jogos de 2026.



A equipa de snowboard e esqui dos Estados Unidos deu igualmente conta do estado de saúde da veterana: “Lindsey Vonn sofreu uma lesão, mas está em condição estável e a receber bons cuidados por parte de uma equipa de médicos norte-americanos e italianos”.



Também a presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, deixou palavras de encorajadoras a Vonn, “uma incrível fonte de inspiração”.



“Querida Lindsey, estamos todos a pensar em ti. És uma incrível fonte de inspiração e serás sempre uma campeã olímpica”, manifestou a líder máxima do organismo, através das redes sociais.

