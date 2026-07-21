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Lipowitz fraturou a clavícula ao cair no `crono` da Volta a França
O alemão Florian Lipowitz, o ciclista que foi terceiro na passada edição, fraturou a clavícula na queda no contrarrelógio da 16.ª etapa que o levou a desistir da Volta a França, informou hoje a Red Bull-BORA-hansgrohe.
“Após tantos momentos inesquecíveis e das suas extraordinárias prestações nas últimas duas semanas, isto marca um amargo e prematuro fim no seu Tour2026”, lê-se no comunicado da equipa alemã.
Terceiro colocado e melhor jovem da Volta a França de 2025, ‘Lipo’ sofreu uma queda violenta a menos de sete quilómetros da meta e foi forçado a abandonar.
O alemão de 25 anos estava a fazer um bom contrarrelógio, tendo passado em quarto no terceiro ponto intermédio e iria manter-se na luta pelos lugares de topo da geral, na qual ocupava o quinto lugar à partida para os 26,1 quilómetros entre Évian Les-Bains e Thonon Les-Bains.
Lipowitz é a segunda ‘vítima’ de uma fratura de clavícula entre os principais nomes da geral nas duas últimas etapas, já que também Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), o ciclista que acabou à frente do alemão no ano passado, desistiu no domingo pelo mesmo motivo, após ter caído.
A desistência de ‘Lipo’ encerra definitivamente a indefinição sobre a liderança da Red Bull-BORA-hansgrohe neste Tour, na mesma etapa em que o seu colega Remco Evenepoel cimentou o segundo lugar da geral, liderada por Tadej Pogacar (UAE Emirates), e festejou a segunda vitória consecutiva em etapas.
Terceiro colocado e melhor jovem da Volta a França de 2025, ‘Lipo’ sofreu uma queda violenta a menos de sete quilómetros da meta e foi forçado a abandonar.
O alemão de 25 anos estava a fazer um bom contrarrelógio, tendo passado em quarto no terceiro ponto intermédio e iria manter-se na luta pelos lugares de topo da geral, na qual ocupava o quinto lugar à partida para os 26,1 quilómetros entre Évian Les-Bains e Thonon Les-Bains.
Lipowitz é a segunda ‘vítima’ de uma fratura de clavícula entre os principais nomes da geral nas duas últimas etapas, já que também Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), o ciclista que acabou à frente do alemão no ano passado, desistiu no domingo pelo mesmo motivo, após ter caído.
A desistência de ‘Lipo’ encerra definitivamente a indefinição sobre a liderança da Red Bull-BORA-hansgrohe neste Tour, na mesma etapa em que o seu colega Remco Evenepoel cimentou o segundo lugar da geral, liderada por Tadej Pogacar (UAE Emirates), e festejou a segunda vitória consecutiva em etapas.
(Com Lusa)