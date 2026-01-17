Lusitanos XV apuram-se para a final da Super Cup europeia de râguebi

A franquia da Federação Portuguesa de Râguebi (FPR) já vencia ao intervalo por 35-14, com cinco ensaios transformados, três dos quais da autoria de Manuel Cardoso Pinto, e acrescentou mais quatro toques de meta, sem resposta, no segundo tempo, incluindo um ‘bis’ de Guilherme Vasconcelos.



Desta forma, os Lusitanos XV vão defrontar os Castilla y León Iberians na final, dia 24, em Madrid, casa da formação espanhola que garantiu o direito a jogar a decisão no seu terreno, após terminar a fase de ‘round robin’ em primeiro lugar, à frente dos portugueses, que foram segundos.



Os Iberians apuraram-se para a final na sexta-feira, após vencerem os neerlandeses Delta por 24-19.



A Rugby Europe Super Cup é uma competição europeia de franquias criada pelo organismo que tutela o râguebi europeu em 2021/22 para promover o desenvolvimento da modalidade em nações emergentes.



Os Lusitanos XV, da responsabilidade da FPR, são uma das equipas que disputa a Super Cup desde a primeira edição, tal como os belgas Brussels Devils, os espanhóis Castilla y León Iberians e os neerlandeses Delta.



A equipa portuguesa foi vice-campeã em 2022 e 2024, após perder as finais com os georgianos Black Lion, campeões de todas as quatro edições e que não disputam a presente edição.



