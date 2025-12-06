Lusitanos XV vencem em Bucareste na Super Cup europeia de râguebi

A franquia da responsabilidade da Federação Portuguesa de Rugby (FPR) já vencia, ao intervalo, por 14-0, e somou o ponto de bónus na segunda parte, com um total de cinco ensaios, que a mantém em igualdade pontual com os Castilla y León Iberians na frente do torneio.



No sábado, dia 13, os Lusitanos XV e os Iberians defrontam-se, no Jamor, em encontro da última jornada que irá decidir o vencedor da fase de grupo.



O conjunto português já tinha garantido, na sexta-feira, pelo menos o segundo lugar e o direito de disputar as meias-finais em casa, quando os espanhóis venceram os Bohemia Warriors (52-3), da República Checa.



Os Iberians e os Lusitanos XV lideram, com pleno de pontos (20), a Super Cup europeia de râguebi, após as primeiras quatro jornadas, seguidos por Bohemia Warriors (nove), Brussels Devils (cinco), Delta (quatro) e Wolves (zero).



A Rugby Europe Super Cup é uma competição europeia de franquias criada pela Rugby Europe em 2021/22 para promover o desenvolvimento da modalidade em nações emergentes.



Os Lusitanos XV, da responsabilidade da FPR, são uma das equipas que disputa a Super Cup desde a primeira edição, tal como os belgas Brussels Devils, os espanhóis Castilla y León Iberians e os neerlandeses Delta.



A equipa portuguesa foi vice-campeã em 2022 e 2024, após perder as finais com os georgianos Black Lion, campeões de todas as quatro edições e que não disputam a presente edição.



Em 2025/26, a Rugby Europe Super Cup é disputada num formato de 'round robin' entre Lusitanos XV, Bohemia Warriors (República Checa), Brussels Devils (Bélgica), Castilla y León Iberians (Espanha), Delta (Países Baixos) e Romanian Wolves (Roménia).



Os quatro primeiros classificados apuram-se para as meias-finais, em janeiro, a disputar em casa das equipas melhores classificadas na fase de todos contra todos. A final também será disputada no terreno da melhor das duas equipas apuradas nessa fase.