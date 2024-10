Lusitanos XV voltam a perder com georgianos Black Lion na Super Cup de râguebi

Foi a segunda derrota consecutiva da equipa de franquia da Federação Portuguesa de Rugby (FPR) frente ao rival de Leste, após o desaire (38-14) averbado frente à mesma formação, em 21 de setembro, em Lisboa.



Apesar do resultado, a equipa portuguesa manteve o segundo lugar no Grupo A da competição, com cinco pontos, fruto da vitoria (36-18) na primeira jornada, sobre os Castilla y León Iberians, que voltam a defrontar em 20 de outubro, em Burgos, em Espanha, no encerramento do torneio.



Os Black Lion terminaram o torneio como vencedores do grupo, com quatro vitórias nos quatro encontros disputados.



A Super Cup é uma competição de equipas de franquia criada pelo Rugby Europe para ajudar a desenvolver o râguebi nas nações emergentes na modalidade e disputa-se, este ano, em dois grupos separados sem qualquer fase final.