Madeira SAD bate Benfica e conquista Taça feminina de andebol pela 20.ª vez

As madeirenses, que chegaram ao intervalo a vencer por 19-18, num embate que após 60 minutos seguia empatado a 29, `vingaram` o desaire da época passada, então por 31-30.

A formação insular, que não vencia a prova desde 2020/21, reforçou, assim, a liderança do ranking, com 20 troféus, contra oito do Benfica, que o ocupa o segundo lugar e tinha triunfado nas duas últimas edições.