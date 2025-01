A tenista norte-americana Madison Keys, 20.ª do ranking mundial, conquistou hoje o torneio australiano de Adelaide pela segunda vez, a bater na final a compatriota Jessica Pegula, sétima do mundo.

Vencedora da edição de 2022, Keys, que assegurou o nono título da sua carreira, teve de superar algumas dores no joelho esquerdo durante o segundo set, que perdeu, acabando por vencer o encontro diante da primeira cabeça de série do torneio, finalista da última edição do Open dos Estados Unidos, por 6-3, 4-6 e 6-1



"Foi muito difícil, é como se enfrentasse diversos adversários. A 'Maddie' (Madison) bate a bola mais forte do que qualquer um e jogou um ténis incrível", declarou no final Pegula.