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Mais ouro para Pimenta em Montreal
O canoísta português Fernando Pimenta somou nova medalha de ouro na Taça do Mundo de canoagem de velocidade de Montreal, no Canadá, ao vencer a prova de K1 5.000 metros, após o triunfo em K1 1.000 no sábado.
Na prova que encerrou o programa da competição, Fernando Pimenta, que completou a distância em 21.57,79 minutos, discutiu o triunfo com o dinamarquês Mads Pedersen, que cruzou a linha a 4,81 segundos do português. O espanhol Javier Lopez fechou o pódio.
Esta foi a terceira medalha de Portugal na Taça do Mundo de Montreal, depois da prata em K4 500 metros, conquistada por Gustavo Gonçalves, João Ribeiro, Messias Baptista e Pedro Casinha, e do K1 1.000, ambos masculinos.
Na mesma prova, Bruno Brasileiro, que teve um problema na embarcação durante o decorrer da regata, terminou no 12.º lugar, com 23.49,33 minutos.
Para Fernando Pimenta esta é a 31.ª medalha de ouro em Taças do Mundo, acrescentada à vasta coleção de pódios do medalhado olímpico.
De manhã, Bruno Brasileiro concluiu no 9.º lugar a final A de K1 500 metros, que teve como vencedor o alemão Jacob Schopf. O checo Josef Dostal alcançou a medalha de prata e o australiano Jean van der Westhuyzen completou o pódio com o bronze.
Na distância olímpica de K2 500 metros, Teresa Portela e Clara Duarte terminaram no 3.º lugar da final B, que teve como vencedora a tripulação espanhola, à frente da dupla da República Checa.
Iago Bebiano foi segundo classificado na final C de K1 500 metros, numa regata que teve como vencedor o dinamarquês Rasmus Knudsen, enquanto João Ribeiro e Messias Baptista, apurados para a final C de K2 500m, não alinharam à largada.
Esta foi a terceira medalha de Portugal na Taça do Mundo de Montreal, depois da prata em K4 500 metros, conquistada por Gustavo Gonçalves, João Ribeiro, Messias Baptista e Pedro Casinha, e do K1 1.000, ambos masculinos.
Na mesma prova, Bruno Brasileiro, que teve um problema na embarcação durante o decorrer da regata, terminou no 12.º lugar, com 23.49,33 minutos.
Para Fernando Pimenta esta é a 31.ª medalha de ouro em Taças do Mundo, acrescentada à vasta coleção de pódios do medalhado olímpico.
De manhã, Bruno Brasileiro concluiu no 9.º lugar a final A de K1 500 metros, que teve como vencedor o alemão Jacob Schopf. O checo Josef Dostal alcançou a medalha de prata e o australiano Jean van der Westhuyzen completou o pódio com o bronze.
Na distância olímpica de K2 500 metros, Teresa Portela e Clara Duarte terminaram no 3.º lugar da final B, que teve como vencedora a tripulação espanhola, à frente da dupla da República Checa.
Iago Bebiano foi segundo classificado na final C de K1 500 metros, numa regata que teve como vencedor o dinamarquês Rasmus Knudsen, enquanto João Ribeiro e Messias Baptista, apurados para a final C de K2 500m, não alinharam à largada.
(Com Lusa)