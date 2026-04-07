Maratona deixa Mundiais de atletismo e passa a campeonato autónomo a partir de 2030

Apesar de a nova competição se realizar anualmente, a frequência para os setores masculino e feminino mantém-se inalterada relativamente aos Mundiais de atletismo (que ocorre de dois em dois anos), uma vez que se se disputa alternadamente, com a edição inaugural, em 2030, a ter Atenas como “sede preferencial”.“Poucos eventos desportivos têm o peso e a importância da maratona. É, simultaneamente, um teste de alto desempenho e uma celebração da participação das massas. Esta é uma oportunidade para criar uma celebração global dedicada à maratona, realizada num local que honra o seu legado, ao mesmo tempo que molda um campeonato moderno que reflete a dimensão e o espírito da comunidade global do atletismo”, assinalou o presidente da World Athletics, Sebastian Coe.A World Athletics delineou “um roteiro estratégico histórico para o futuro das corridas de longa distância”, alicerçado na criação de um campeonato “concebido em estreita parceria com aqueles que fizeram da maratona o fenómeno global que é hoje, com todos os detalhes dessas parcerias a serem anunciados nos próximos meses”.Naquele sentido, o organismo que rege o atletismo já confirmou ter iniciado “conversações exploratórias” com a Federação Grega de Atletismo e os governantes da região de Ática, no sentido de organizar a primeira edição da nova competição em Atenas, em 2030.“Estamos muito satisfeitos por explorar a possibilidade de realizar um Mundial de maratona autónomo em Atenas, o berço desta disciplina icónica”, observou o presidente da World Athletics, que pretende lançar “um ambicioso programa de investimento plurianual, com o objetivo de modernizar o percurso olímpico original, preservando o seu legado de 2.500 anos”.Os Mundiais de atletismo de estrada permanecerão como um evento autónomo, com periodicidade anual.