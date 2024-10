Marcelo Guidi e Lea Boy vencem Taça do Mundo de águas abertas de Setúbal

No estuário do Sado, Marcello Guidi terminou a prova de 10 quilómetros, disputada em seis voltas de 1.666 metros cada, em 2:08.31,20 horas, com 25,60 segundos de vantagem sobre Andrea Filadelli, e 25,70, em relação a Dario Verani, ambos seus compatriotas, que terminaram nas segunda e terceira posições, respetivamente.



Numa competição que contou com cinco nadadores italianos entre os 10 primeiros classificados, o francês Marc-Antoine Olivier foi quarto, e o húngaro Kristofb Rasovsky, campeão olímpico em Paris2024, quinto.



Entre os portugueses, Diogo Cardoso, no 13.º posto, foi o melhor, seguido de Tiago Campos, (20.º), Ricardo Santos (22.º), Francisco Amaral (24.º), Tomás Sarreira (28.º) e Bruno Loureiro (29.º).



No setor feminino, com um pelotão muito compacto até à última volta, a alemã Lea Boy cruzou a meta após 2.18.30,70 horas, gastando menos três segundos do que a brasileira Ana Marcela Cunha, campeã olímpica em Tóquio2020 e quatro vezes vencedora em Setúbal, que foi segunda, imediatamente à frente da compatriota Viviane Jungblut, que foi terceira, a 3,70.



Mafalda Rosa foi a melhor portuguesa, terminando no 12.º lugar, a 26,10 segundos da vencedora, e Mariana Mendes foi 14.ª, a mais de seis minutos de Lea Boy.