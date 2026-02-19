EM DIRETO
Marcos Freitas segue em frente no ténis de mesa em Singapura, Apolónia eliminado

O olímpico Marcos Freitas qualificou-se hoje para a segunda ronda da qualificação para o ‘smash’ de Singapura de ténis de mesa, ao vencer o singapurense Loy Yin Yao, em cinco parciais.

Foto: Hugo Delgado - Lusa

O português, 88.º do ranking mundial, venceu Yin Yao, 474.º do mundo e a competir com um ‘wild card’, por 3-2, resolvendo o encontro nos dois últimos parciais, depois de ter começado com um triunfo no primeiro jogo e ter perdido nos dois seguintes.

Freitas terminou o encontro com os parciais 11-7, 5-11, 10-12, 11-4 e 11-4, seguindo para a segunda ronda da qualificação.

Pelo contrário, o também olímpico Tiago Apolónia foi eliminado, ao perder por 3-0 diante do sul-coreano Park Ganghyeon.

Apolónia, 270.º na classificação mundial, teve pela frente um adversário que surgia em Singapura como segundo favorito no 'qualifying' (45.º do ranking) e que o venceu por 12-10, 13-11 e 16-14.

Em Singapura, onde ainda competem na sexta-feira os lusos João Monteiro e João Geraldo, entraram 64 jogadores no ‘qualifying’, com três rondas a eliminar, classificando os 16 vencedores para o quadro principal, juntando-se aos 56 com entrada direta.

Em femininos, as também olímpicas portuguesas Fu Yu (59.ª) e Jieni Shao (65.º) tiveram entrada direta no quadro principal e ainda não se estrearam.
