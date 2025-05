Marcos Freitas "sobrevive" nos Mundiais

Marcos Freitas, 98.º classificado do ranking mundial, enfrentou uma dura batalha perante um adversário substancialmente mais bem posicionado na hierarquia da federação internacional, o egípcio Omar Assar, impondo-se ao número 27 do mundo por 4-3.



A diferença de 71 posições no ranking e o estatuto de Assar de 23.º cabeça de série da competição não foram visíveis no encontro, que Marcos Freitas venceu na "negra", após uma hora e oito minutos, com os parciais de 6-11, 11-8, 10-12, 11-3, 11-8, 8-11 e 12-10.



O atleta olímpico, de 37 anos, terá pela frente uma tarefa ainda mais trabalhosa esta terça-feira, nos 16 avos de final, nos quais vai defrontar Liang, número cinco mundial e quinto pré-designado, que segunda-feira afastou João Geraldo, 125.º do ranking, com aparente facilidade, em 40 minutos.



O português até ganhou o primeiro parcial, por 11-5, mas o chinês impôs-se nos quatro seguintes, por 11-7, 11-3, 11-8 e 11-8, evitando um confronto exclusivamente luso na ronda seguinte e a garantia de ter um praticante nacional nos oitavos de final dos Mundiais, que decorrem em Doha.



A eliminação de João Geraldo junta-se às de João Monteiro e Tiago Apolónia, que ficaram pelo caminho no sábado, e deixa a representação portuguesa no quadro masculino reduzida a Marcos Freitas, tal como sucede no feminino com Jieni Shao, após o afastamento de Fu Yu, no domingo.



À semelhança do compatriota, Jieni Shao, 59.ª posicionada no ranking, depara-se esta terça-feira com um obstáculo muito difícil de transpor na segunda ronda: a japonesa Satsuki Odo, número oito mundial e sétima cabeça de série.