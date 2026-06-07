Maria Martins campeã de omnium no GP Presov de pista

Maria Martins campeã de omnium no GP Presov de pista

A ciclista portuguesa Maria Martins sagrou-se hoje campeã de omnium no Grande Prémio Presov de pista, na Eslováquia, com Daniela Campos a ser segunda na mesma prova.

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Daniel Llorente on Unsplash

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Depois de ter conquistado dois ouros na véspera, no scratch e na corrida por pontos, a lusa de 26 anos somou um novo título, impondo-se na exigente disciplina de omnium.

Pioneira olímpica de Portugal na pista, Maria Martins derrotou na luta pelo ouro a compatriota Daniela Campos, que somou 139 pontos, menos dois do que a vencedora.

O pódio ficou completo com a polaca Patrycja Lorkowska, terceira, com 122.

A competição eslovaca, disputada num velódromo aberto, conta para o ranking de pista da União Ciclista Internacional.

(Com Lusa)

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