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Maria Martins campeã de omnium no GP Presov de pista
A ciclista portuguesa Maria Martins sagrou-se hoje campeã de omnium no Grande Prémio Presov de pista, na Eslováquia, com Daniela Campos a ser segunda na mesma prova.
Depois de ter conquistado dois ouros na véspera, no scratch e na corrida por pontos, a lusa de 26 anos somou um novo título, impondo-se na exigente disciplina de omnium.
Pioneira olímpica de Portugal na pista, Maria Martins derrotou na luta pelo ouro a compatriota Daniela Campos, que somou 139 pontos, menos dois do que a vencedora.
O pódio ficou completo com a polaca Patrycja Lorkowska, terceira, com 122.
A competição eslovaca, disputada num velódromo aberto, conta para o ranking de pista da União Ciclista Internacional.
Pioneira olímpica de Portugal na pista, Maria Martins derrotou na luta pelo ouro a compatriota Daniela Campos, que somou 139 pontos, menos dois do que a vencedora.
O pódio ficou completo com a polaca Patrycja Lorkowska, terceira, com 122.
A competição eslovaca, disputada num velódromo aberto, conta para o ranking de pista da União Ciclista Internacional.
(Com Lusa)