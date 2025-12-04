Mariana Cunha repescada para as meias-finais dos Europeus de piscina curta

A nadadora portuguesa Mariana Cunha foi hoje repescada para as meias-finais dos 100 metros mariposa dos Europeus de piscina curta, beneficiando da desistência de uma nadadora em Lublin, na Polónia.

Foto: Mariana Cunha - Instagram

Mariana Cunha tinha nadado as eliminatórias em 58,63 segundos, que lhe valeram o 17.º tempo, e ficou como primeira suplente, acabando agora por ser repescada para substituir a irlandesa Ellen Walshe, que tinha sido sexta nas qualificações, mas acabou por desistir.

A nadadora do Colégio Efanor vai nadar a primeira meia-final, marcada para as 20:34 locais (19:34 em Lisboa).

Além de Mariana Cunha, também Camila Rebelo vai disputar uma semifinal, dos 100 metros costas, depois de ter batido o recorde nacional, com 57,79 segundos, superando o seu anterior recorde, que era de 58,14.

Um dia depois de ter sido quarta na final dos 200 metros costas, Camila Rebelo vai nadar na segunda meia-final, prevista para as 19:56 locais (18:56 em Lisboa).

