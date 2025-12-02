Campeonatos da Europa de Piscina Curta 2025

Este campeonato em piscina curta (25 metros), é disputada até ao limite e, que cada viragem conta, com os melhores nadadores do continente a lutarem por títulos, recordes e prestígio internacional. Uma semana de grandes duelos, momentos decisivos e performances de alto nível, num dos eventos mais eletrizantes do calendário aquático europeu.









Portugal com 10 atletas na competição





A comitiva portuguesa vai apresentar-se em Lublin, na Polónia, com10 nadadores, na busca de melhores marcas pessoais nos Europeus de piscina curta, competição na qual o país não conquista medalhas há uma década.





A delegação liderada por Ricardo Antunes, diretor técnico nacional de natação pura, vai participar em provas individuais mas também em estafetas, com todos os nadadores a competirem em mais do que uma distância.

Camila Rebelo, campeã europeia nos 200 costas em Belgrado2024, e Francisca Martins, bronze nos 400 livres na mesma competição, são os nomes mais sonantes da comitiva, que no sábado ‘perdeu’ Diogo Ribeiro, campeão mundial dos 50 e 100 metros mariposa, devido a “uma limitação física”.



O Campeonato Europeu de Natação em Piscina Curta - "Short Course Europeans" ou "European 25m Championships" - realiza-se a cada dois anos e são organizados pela LEN, o órgão de gestão da natação na Europa.





Este evento foi realizado pela primeira vez em 1991 com o nome de Campeonato Europeu de Natação de Velocidade.





O evento era anual até 2013, sendo realizado bienalmente em anos ímpares desde então.





