Mariana Machado quarta nos 10 quilómetros dos Europeus de estrada

A atleta do Sporting de Braga, de 24 anos, melhorou em 42 segundos o seu anterior melhor tempo, que já tinha alcançado este ano (32.12), e tornou-se na terceira melhor portuguesa de sempre, ficando apenas atrás de Sara Moreira e Dulce Félix (ambas com 31.25).



Apesar do registo, que permitiu ultrapassar a histórica Rosa Mota (31.35), não conseguiu, no entanto, chegar ao pódio da primeira edição dos Campeonatos da Europa desta especialidade, que terminam hoje na Bélgica.



Battocletti confirmou o favoritismo, com o tempo de 31.10 minutos, enquanto a alemã Eva Dieterich gastou mais 15 segundos (31.25) e venceu o duelo pelo segundo lugar com a eslovaca Klara Lukan, terceira em 31.26.



Laura Taborda, também do Sporting de Braga, terminou na 24.ª posição, com o tempo de 32.44, Ana Mafalda Ferreira (Sporting) na 61.ª, em 34.07, Ana Marinho (São Salvador do Campo) na 64.ª, em 34.16, melhorando em quatro segundos o seu anterior melhor registo, e Mónica Magalhães Silva (São Salvador do Campo) no 79.º, em 36.38.



Coletivamente, a Itália venceu a competição e Portugal terminou no sétimo lugar, um registo mais positivo do que no setor masculino, no qual a seleção nacional não foi além da 10.ª posição.



Nessa corrida, dominada pelo francês Yann Schrub, em 27.37, que bateu o seu compatriota Etienne Daguinos, por nove segundos, terceiro classificado, enquanto o belga Isaac Kimeli arrebatou o terceiro e último lugar do pódio, com o tempo de 27.58.



José Carlos Pinto, do Benfica, foi o primeiro português, no 29.º lugar, em 29.03, oito segundos mais rápido do que Hugo Rocha (Estreito), que terminou no 37.º posto em 29.12.



João Pereira (Sporting de Braga) terminou no 44.º lugar, em 29.29, Rúben Amaral (Sporting) no 49.º posto, em 29.45, Duarte Santos (Sporting) no 58.º em 30.16 e Pedro Amaro (Benfica) na posição imediata, em 59.º, em 30.22.