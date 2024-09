Marítimo vence suecos do Ystads IF mas falha entrada na Liga Europeia de andebol

No primeiro jogo desta ronda única de qualificação, que teve lugar na Suécia, os 'verde-rubros' perderam por 39-31, um resultado que comprometeu as hipóteses de apuramento dos madeirenses.



Num pavilhão maritimísta quase lotado, a 'turma' comandada por Paulo Fidalgo sentiu dificuldades na fase inicial, mas acabou por equilibrar o encontro com o passar dos minutos, tendo chegado ao intervalo a perder por apenas um golo (15-16).



Na segunda parte, o Marítimo voltou melhor do descanso, tendo estado mesmo na frente por quatro golos de diferença (30-26), mas o desgaste fez-se sentir entre os insulares, que terminaram com um triunfo curto, por 35-33, insuficiente para seguir em frente.



O lateral internacional cabo-verdiano Délcio Pina, que vai na terceira temporada a defender as cores do Marítimo, foi o melhor marcador do encontro, com 13 golos, ao passo que o ponta direita sueco Niclas Ekberg cotou-se como o principal artilheiro do conjunto nórdico, terminando com nove tentos.