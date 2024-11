Marta Paço tetracampeã mundial de surf adaptado na classe VI-1

"Foi tão marcante como o meu primeiro título. Eles são todos diferentes, especiais à sua maneira, mas este foi um dos campeonatos em que me senti melhor, em que consegui surfar melhor e gerir melhor a ansiedade", congratulou-se a atleta de Viana do Castelo, de apenas 19 anos.

Marta Paço confirmou o seu favoritismo na competição, triunfando com 10,83 pontos e superando, por larga margem, a francesa Valentine Moskoteoc (4,66) e a espanhola Carmen Lopez (4,50), respetivamente prata e bronze.

"Hoje vimos uma Marta mais madura, que controla melhor as suas emoções e que surfou muito bem. Isto é o concretizar do trabalho que temos feito durante todos estes anos", elogiou o selecionador português de para surf, Tiago Prieto.

Na sexta-feira, Camilo Abdula tinha conquistado a prata na classe Stand 1, enquanto Afonso Fraia foi nono em Prone 2.

"Viemos com três atletas e levámos duas medalhas e um nono lugar. Objetivos cumpridos, superando os resultados do ano passado. Gostaria de realçar que estas medalhas não teriam sido possíveis sem o apoio desta extensa equipa que vai além de mim e dos atletas e que sempre esteve unida em torno do sucesso comum", completou o selecionador.