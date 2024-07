Mattia Binotto, antigo diretor da Ferrari, assume projeto da Audi na Fórmula 1

O antigo diretor da escuderia Ferrari no Mundial de Fórmula 1 Mattia Binotto vai assumiu o projeto da Audi no Grande Circo já a partir de 01 de agosto, anunciou hoje a marca alemã.

O italiano, de 54 anos, entrou para a Ferrari em 1995, tornando-se Diretor Desportivo da escuderia do 'Cavallino Rampante' em 2019, cargo que ocupou até à saída da empresa, em 2022.



"Estou encantado por anunciar que pudemos recrutar Mattia Binotto para o nosso ambicioso projeto de Fórmula 1", disse o diretor-executivo da Sauber, Gernot Dollner.



Binotto vai substituir Andreas Seidl como responsável pela operação na Fórmula 1, modalidade em que a Audi vai entrar a partir de 2026 com a escuderia Sauber e vai responder diretamente ao Conselho de Administração.



"Com a sua vasta experiência, de mais de 25 anos na Fórmula 1, sem dúvida alguma que será capaz de trazer um contributo decisivo para a Audi", disse ainda Gernot Dollner.



Além de Andreas Seidl, deixa o projeto também Oliver Hoffman, que era presidente do Conselho de Administração da equipa suíça.



No campeonato de 2024, a Sauber é a única equipa do pelotão que ainda não marcou qualquer ponto.



O chinês Guanyu Zhou e o finlandês Valtteri Bottas são os pilotos da escuderia suíça.