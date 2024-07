Max Verstappen penalizado em 10 lugares na Bélgica

A Red Bull viu-se obrigada a montar um quinto motor de combustão no carro do piloto neerlandês, o que implica recuar 10 posições na grelha de partida para a corrida de domingo.Ou seja, a melhor posição a que Verstappen pode almejar é o 11.º posto, caso consiga ser o mais rápido na qualificação deste sábado.Já o japonês Yuki Tsunoda (RB), sairá da última posição, depois de a equipa ter montado uma quinta unidade de potência, motores elétricos, bem como uma terceira bateria e um terceiro conjunto de eletrónica.Nos treinos livres de sexta-feira, Max Verstappen foi o mais rápido, com o tempo de 1.43,372 minutos, com o australiano Oscar Piastri (McLaren), vencedor da ronda anterior, na Hungria, em segundo, a 0,531 segundos, e o tailandês Alexander Albon (Williams) em terceiro, a 0,727.