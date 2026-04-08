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Medvedev humilhado por Berrettini no Masters 1.000 de Monte Carlo
O tenista russo Daniil Medvedev sofreu hoje umas das derrotas mais humilhantes da carreira, ao perder diante do italiano Matteo Berrettini, por um duplo 6-0, e foi afastado na segunda ronda do Masters 1.000 de Monte Carlo.
No torneio de terra batida monegasco, o atual 10.º posicionado da hierarquia mundial foi ‘despachado’ no seu encontro de estreia, ao fim de 50 minutos, frente a um oponente (90.º) bem menos cotado no ranking.
O encontro ficou marcado por um momento de ira do jogador russo, que partiu a raquete no solo, após sofrer o primeiro break no segundo set.
Nos oitavos de final, Berrettini vai defrontar o brasileiro João Fonseca (40.º).
O encontro ficou marcado por um momento de ira do jogador russo, que partiu a raquete no solo, após sofrer o primeiro break no segundo set.
Nos oitavos de final, Berrettini vai defrontar o brasileiro João Fonseca (40.º).