Merlier vence na Volta a França

O camisola verde, da Alpecin-Deceuninck, caiu a cerca de 60 quilómetros da meta e já não esteve no sprint no qual se impôs Merlier, o melhor no final dos 178,3 quilómetros entre Valenciennes e Dunquerque à frente do italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek) e do alemão Phil Bauhaus (Bahrain Victorious), respetivamente segundo e terceiro com as mesmas 04:16.15 horas do vencedor.



Na geral, Van der Poel continua a liderar com quatro segundos de vantagem sobre o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) e seis sobre o dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), após uma tirada em que o belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) também caiu na aproximação a Dunquerque.



Na terça-feira, a quarta etapa da 112.ª edição liga Amiens a Rouen ao longo de 174,2 quilómetros, que incluem cinco contagens de montanha de terceira ou quarta categoria nos derradeiros 50.