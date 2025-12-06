Miguel Frazão 24.º na Taça do Mundo de esgrima no Canadá

Miguel Frazão somou por vitórias os cinco jogos disputados na sexta-feira na fase de 'poules' e passou diretamente à ronda de 64, do quadro a eliminar.



Nesta fase, primeiro, defrontou e derrotou o espanhol Alvaro Calleja por 15-9, mas, na ronda de 32, perdeu por 15-10 com o cazaque Ruslan Kurbanov.



Já Filipe Frazão conseguiu cinco vitórias e perdeu apenas um jogo na fase de 'poules', o que o levou ao quadro de eliminação direta, ficando isento na ronda de 256.



Frente ao estónio Ilian Bobrov, na ronda de 128, perdeu por 15-9 e despediu-se da competição no 99.º lugar entre 273 competidores.