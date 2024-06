Miguel Frazão conquista bronze no Europeu sub-23 de esgrima

O português Miguel Frazão conquistou domingo a medalha de bronze em espada no Campeonato da Europa sub-23 de esgrima, ao lograr 10 vitórias e uma derrota ao longo do torneio em Antalya, Turquia.

A derrota ante o húngaro Gergely Kovacs (15-10), nas meias-finais, atribuiu-lhe o terceiro lugar e a medalha de bronze, entre 89 espadistas, em novo resultado de relevo depois da prata nos Jogos Europeus Cracóvia2023, tendo ficado este ano muito perto da qualificação para os Jogos Olímpicos Paris2024.



Antes, eliminou o croata Vedran Markota (15-11), nos ‘quartos’, o búlgaro Yordan Galabov (15-10), nos ‘oitavos’, o espanhol Diego Rodriguez (15-10), no quadro de 32, e o britânico Joseph Walmsley (15-8), no quadro de 64.



Frazão entrou diretamente nesta fase fruto de seis vitórias, em seis possíveis, na fase de ‘poules’, de que também saíram Filipe Frazão, que acabou no 42.º lugar final, e Tomás Sernadas, no 43.º. Leonardo Marques foi 74.º.