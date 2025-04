Miguel Nascimento de bronze em Dublin

O nadador do Benfica, que esteve em Paris2024, nadou a final em 22,56 segundos, longe do recorde pessoal (21,90), ficando atrás dos irlandeses Tom Fannon (21,91), primeiro, e Shane Ryan (22,53), segundo, enquanto o compatriota e colega de clube esteve ausente, depois de se ter qualificado.



A dupla vai voltar a nadar em Dublin nas eliminatórias dos 100 metros livres, e nos 50 mariposa, em que Ribeiro é vigente campeão mundial.



Luana Magalhães (Algés e Dafundo) apurou-se para a final dos 200 costas, ao concluir com o sétimo melhor tempo as semifinais, com 2.21,06 minutos de marca.