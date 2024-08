Miguel Oliveira espera recuperar pontos no GP da Áustria de MotoGP

"Em Silverstone, acreditávamos que, no domingo, tínhamos uma mota mais competitiva do que na corrida sprint e, por isso, acreditávamos que era possível um bom resultado na corrida principal", começou por dizer o piloto português, em declarações divulgadas pela assessoria de imprensa da equipa Trackhouse.



No entanto, uma queda provocada pelo companheiro de equipa, o espanhol Raul González, acabou com os dois fora de prova.



Duas semanas volvidas, Miguel Oliveira espera recuperar os pontos perdidos, tendo por palco o GP da Áustria, em Spielberg, pista onde conquistou a primeira vitória da carreira em MotoGP, em 2020.



"Aguardo ansiosamente pelo GP da Áustria, pois é numa pista de que gosto mesmo. Ganhei a minha primeira corrida de MotoGP no Red Bull Ring pelo que espero começar o fim de semana na direção certa", disse o piloto luso.



Oliveira chega a esta ronda na 13.ª posição do campeonato, com 51 pontos.



O espanhol Jorge Martín (Ducati) lidera, com 241 pontos, mais três do que o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), segundo.