Miguel Oliveira na Pramac Yamaha por duas épocas

", afirmou o piloto português, citado pela marca japonesa.Oliveira, de 29 anos, assinou um acordo válido até ao fim da temporada de 2026, para pilotar uma Yamaha de fábrica na equipa campeã mundial em título.", prosseguiu Miguel Oliveira.O diretor desportivo, Lin Jarvis, não escondeu o agrado por poder contar com “um piloto profissional e experiente, como Miguel Oliveira”, antecipando que o português será “um elemento-chave no projeto de MotoGP da Yamaha”.” ao único piloto português no Mundial de velocidade de motociclismo.





Percurso recheado



O piloto natural de Almada conta com 17 vitórias e 41 pódios conquistados em 226 corridas disputadas nos Mundiais, nos quais se estreou em 2011, ainda na classe de 125cc.



Em 2019, chegou à categoria rainha MotoGP, pelas mãos da equipa francesa Tech3, equipada com motas KTM, na qual permaneceu dois anos e ao serviço da qual conquistou a primeira vitória, em 2020, no Grande Prémio da Estíria, na Áustria, vencendo, ainda, no Algarve, no encerramento dessa época.



Deu o salto no ano seguinte para a equipa oficial da KTM, com a qual venceu por mais três vezes (na Tailândia, na Indonésia e em Barcelona).



Em 2023 mudou-se para a RNF Aprilia, que foi afastada do Mundial no final do ano devido a problemas administrativos e financeiros, sendo substituída pela norte-americana Trackhouse.



Na categoria "rainha", Miguel Oliveira conta com 93 provas disputadas, cinco vitórias, sete pódios e uma ‘pole position’.



O sexto lugar conseguido no Grande Prémio da Alemanha é até agora o melhor resultado da temporada para o piloto português, que já em 2022 tinha sido assediado pela marca japonesa com três diapasões no símbolo.