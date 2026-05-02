Morreu Alex Zanardi, antigo piloto de Fórmula 1 e campeão paralímpico

Zanardi, que alinhou nos anos 1990 na Fórmula 1 em equipas como a Jordan, Minardi, Lotus e Williams, tendo ainda dois títulos na Fórmula Indy com a equipa Chip Ganassi (1997 e 1998), tornou-se um exemplo de superação, ao sobreviver a dois acidentes graves.



Em 2001, numa prova da categoria CART disputada na Alemanha, sofreu um acidente em pista que o fez perder as duas pernas, mas não desistiu e decidiu seguir uma carreira no desporto paralímpico em 'handbike' (bicicletas adaptadas para serem pedaladas com as mãos).



Nesta disciplina, conquistou vários títulos mundiais e recordes em maratonas, além de seis medalhas em Jogos Paralímpicos, com três em Londres2012 (duas de ouro e uma de prata) e três no Rio2016 (mais duas de ouro e uma de prata).



O antigo piloto voltou a sofrer um acidente grave em 19 de junho de 2020, quando, num evento solidário de 'handbike', perdeu o controlo do seu veículo e embateu contra um camião que vinha em sentido contrário, tendo sido submetido a diversas cirurgias, antes de recuperar a consciência em janeiro de 2021.



“Alex morreu pacificamente e recebeu o afeto de todos os que lhe eram próximos", revelou um comunicado da família, sem revelar a causa da sua morte.