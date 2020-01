Morreu basquetebolista Kobe Bryant

As causas do acidente estão a ser apuradas, mas há relatos de que o aparelho se incendiou em pleno voo, caindo em seguida.





Não houve sobreviventes. Cinco pessoas foram confirmadas sem vida pelas equipas de emergência dos bombeiros do condado de Los Angeles.







A mulher de Bryant, Vanessa, não estava entre os ocupantes do aparelho, propriedade do jogador.



O Black-Mamba



Kobe Bryant era uma lenda do desporto norte-americano. Ao longo de duas décadas ganhou cinco campeonatos ao serviço dos Los Angeles Lakers e esteve presente noutras duas finais. Kobe Bryant foi duas vezes campeão olímpico (Pequim2008 e Londres2012). É um dos únicos sete atletas que ultrapassaram a marca dos 30.000 pontos na carreia.





Em 2008, o Black Mamba foi considerado o melhor jogador da liga e liderou a lista de melhor marcador em duas épocas.



Figurava até sábado como o terceiro melhor marcador de sempre da NBA, ocupando o quarto lugar como marcador mais regular por época.



Dia 25 de janeiro, Le Bron James ultrapassou Kobe como terceiro melhor marcador da NBA. Kobe prestou-lhe um tributo emocionado - a sua última publicação - na sua conta da rede Instagram.



"Em frente rumo a #2 @kingjames! Mantendo o jogo a crescer e indicando o caminho para os vindouros", escreveu o jogador.

Kobe Bryant retirou-se em 2016, depois de jogar em 18 jogos All-Stars, integrando 15 equipas All-NBA e 12 equipas All-Defensive.

Aos 34 anos, tornou-se o jogador mais novo na história da NBA a ultrapassar a marca dos 30,000 pontos.

As camisolas com que Kobe Bryant jogou, com os número 8 e 24, foram guardadas pela equipa, em reconhecimento dos seus feitos. O único jogador dos Lakers a ter essa honra.



Bryant nasceu a 23 de agosto de 1978 em Filadélfia, Pensilvania, e começou a jogar na NBA logo depois do liceu. Sempre nos Lakers, tendo sido primeiro escolha na ronda de 1996.





Era casado com Vanessa, com quem tinha quatro filhas, Bianka, Gianna - que segue os passos do pai no basquetebol e com quem Kobe Bryant foi visto várias vezes em jogos -, Natalia e Capri, a mais nova, nascida em junho último.





De acordo com testemunhas do acidente, o motor do helicóptero começou a falhar antes do aparelho se despenhar.



Kobe utilizava habitualmente o seu helicóptero Sikorsky S-76, para se deslocar, desde que jogava para os Lakers. Dirigia-se nesta viagem entre Neeport Beach e o Centro de Desportos Staples em DTLA, refere o site TMZ.