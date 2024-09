Morreu Totò Schillaci, melhor marcador do Mundial de 1990

O ex-avançado lutava contra o cancro há mais de dois anos e estava internado desde 09 de setembro num hospital de Palermo, de onde era natural.



“Adeus Totò, herói das noites mágicas”, escreveu na rede social X a seleção italiana, com a FIGC a decretar um minuto de silêncio na próxima jornada das competições em Itália.



Schillaci ganhou duas Taças UEFA, ao serviço da Juventus e do Inter Milão, mas teve o momento alto da carreira no Mundial de 1990, em que ajudou a Itália a atingir o terceiro lugar e foi eleito o melhor jogador.



Mesmo chegando ao torneio como provável suplente, Totò Schillaci assumiu-se como titular e acabou por ser o melhor marcador, com seis golos, um dos quais nas meias-finais frente à Argentina e outro que deu o terceiro lugar, frente à Inglaterra.



As boas prestações colocaram-no no segundo lugar da votação da Bola de Ouro de 1990, apenas superado pelo alemão Lottar Matthäus, uma das principais figuras da seleção que conquistou o Mundial.



Depois de começar no Messina, Schillaci passou por Juventus e Inter de Milão, acabando a carreira no Japão, ao serviço do Júbilo Iwata.