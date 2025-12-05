Mundial feminino de futsal. Brasil bate Espanha e vai defrontar Portugal na final

A seleção líder do ranking mundial e vencedora da Copa América confirmou o favoritismo diante da Espanha, segunda classificada da hierarquia da FIFA, num jogo em que aos dois minutos já vencia por dois golos de diferença.



Ana Luísa (01 minutos), Amandinha (02), oito vezes eleita a melhor jogadora de futsal do mundo, Débora Vanin (26) e Luana Rodrigues (33), marcaram para o Brasil, enquanto pela Espanha marcou Ale De Paz (27).



Na final, agendada para às 11:30 (horas de Lisboa) de domingo, novamente na PhilSports Arena, em Manila, o Brasil defronta Portugal, terceiro da ranking da FIFA, que hoje goleou na outra meia-final a Argentina, por 7-1.