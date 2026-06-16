Mundial2026. Brasileiro Neymar treina pela primeira vez após lesão muscular

Neymar participou no primeiro treino na concentração da equipa nos Estados Unidos, com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a informar que o jogador “treinou no relvado do centro de treinos de Columbia Park”.



O regresso do jogador, de 34 anos e melhor marcador da história do ‘escrete’, com 74 golos, acontece depois de Neymar ter sido diagnosticado em 28 de maio, ainda antes da partida para os Estados Unidos, com uma lesão muscular de grau 2 num gémeo.



A CBF divulgou ainda vídeos de Neymar a fazer corrida no relvado, mas em trabalho separado do restante grupo.



O avançado falhou a estreia no Mundial2026, num jogo disputado no sábado em East Rutherford e no qual os pentacampeões mundiais empataram diante de Marrocos (1-1), na primeira jornada do Grupo C da competição.



O Brasil, orientado pelo italiano Carlo Ancelotti, volta a entrar em campo na madrugada de sábado (sexta-feira nos Estados Unidos), em jogo em que defronta o Haiti (02:00 em Lisboa), em Filadélfia.



A seleção brasileira é recordista de títulos mundiais (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002), mas atravessa um ‘jejum’ de 24 anos.