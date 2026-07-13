Mundial2026. França repudia discurso racista de vice-governadora argentina

“Muito bem, Paraguai. A equipa africana mal-educada. Não suporto o Mbappé”, foram as declarações publicadas por Hebe Casado na rede social X pouco depois da vitória da França contra o Paraguai (1-0) no jogo dos oitavos de final do Mundial, e hoje condenada pela embaixada.



Após a publicação, a vice-governadora — próxima do partido político do presidente de extrema direita Javier Milei — tentou esclarecer a sua posição, afirmando que a declaração fazia parte do “folclore do futebol”.



Hoje, o embaixador francês reagiu: “Os jogadores da nossa seleção nasceram em França, e o nosso pacto republicano estabelece a cidadania não pela cor da pele nem pela origem dos pais ou dos avós. Temos orgulho da nossa diversidade e não vamos tolerar este nem qualquer outro tipo de tentativa de denegrir ou questionar a nacionalidade dos nossos jogadores.”



O embaixador acusou ainda Casado de “racismo: A imigração só é bem-vista quando é europeia? Mas, se for africana, transforma-se em insulto?”.



Este não é o primeiro caso envolvendo acusações de racismo e a equipa francesa. Também os governos espanhol e francês classificaram hoje como racistas e xenófobas as declarações do ex-chefe do Governo espanhol Mariano Rajoy sobre a seleção francesa de futebol, que disse ser uma equipa boa, mas "sem franceses".



Mariano Rajoy fala num “coletivo de muito alto nível, sim, sem franceses".



A embaixada de França em Madrid recordou que "todos os jogadores da seleção francesa são franceses" e que, "dos 26 jogadores, 23 nasceram em França" e os que não nasceram "são igualmente franceses".



Também o atual chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, apelidou as palavras do seu antecessor como "declarações xenófobas": "Há quem ainda meça a pertença pelo nome da família, pelo lugar de nascimento e pela cor da pele. Outros medem-na pelo apego a um país e pela vontade de contribuir para ele. Jogando futebol. Cuidando dos nossos idosos. Abrindo negócios", disse o líder espanhol na rede social X.



Para Pedro Sánchez, Espanha "é de quem a ama e a trabalha" e não "de quem a envergonha com declarações xenófobas".



"França, vemo-nos nas meias-finais. Que ganhe o melhor e que perca o racismo", conclui a mensagem do chefe do executivo de Madrid.



Também o ministro dos Transportes espanhol, Óscar Puente, e o ministro da administração interna francesa, Laurent Nuñez, criticaram as declarações de Rajoy.



A ministra francesa responsável pela Igualdade de Género, Aurore Bergé, falou em "repetidos deslizes racistas" e "intoleráveis", e a ministra dos Territórios Ultramarinos, Naima Moutchou, pediu à Federação Francesa de Futebol que tomasse "todas as medidas legais adequadas".







