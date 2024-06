Nadadores Diogo Ribeiro e Mariana Cunha ouro e prata no Open de Espanha

Os nadadores Diogo Ribeiro e Mariana Cunha alcançaram hoje o primeiro e segundo lugares, respetivamente, nas finais dos 50 metros mariposa do segundo dia do Open de Espanha, em Palma de Maiorca.

Diogo Ribeiro ganhou em 23,23 segundos, um novo recorde dos campeonatos, batendo os espanhóis Mario Molla Yanes (23,50) e Alberto Lozano Mateos (23,67).



Ja Mariana Cunha, foi segunda, com o recorde pessoal de 26,97 segundos, somente atrás da venezuelana Lismar Lyon, que fixou o melhor registo do evento em 26,75.



Miguel Nascimento foi 12.º nos 50 mariposa, em 24,54 segundos, enquanto Ana Guedes foi sexta na competição feminina, em 27,56, distante do seu recorde nacional de 26,58.



Nos 100 metros bruços, Francisco Quintas obteve a 18.ª marca global, em 1.04,21 minutos.



No primeiro dia da competição, na terça-feira, Mariana Cunha tinha sido segunda nos 100 mariposa e João Costa terceiro nos 100 costas.