Neemias Queta com novo ‘duplo-duplo’ na vitória sobre Sacramento Kings

O poste português foi mais uma vez titular, alcançando 10 pontos e 15 ressaltos, quatro deles defensivos, o melhor registo do encontro.



Além do ‘duplo-duplo’, o sétimo da temporada, Neemias Queta fez ainda duas assistências, três roubos de bola e um desarme de lançamento, nos 28.48 minutos que esteve em campo.



Em 2025/26, a sua quinta temporada na NBA, Neemias Queta apresenta médias 10,0 pontos, 8,1 ressaltos, 1,4 assistências e 1,3 desarmes de lançamento, em 24.9 minutos por jogo.



Num jogo praticamente decidido na primeira parte, com 26 pontos de vantagem ao intervalo (72-46), Payton Pritchard foi o melhor marcador dos Celtics, com 29 pontos, seguido de Anfernee Simons e Baylor Scheierman, ambos com 16.



Nos Kings, o francês Maxime Raynaud também conseguiu um ‘duplo-duplo’, com 14 pontos e outros tantos ressaltos, enquanto Zach LaVine assinou 17 pontos.



Depois de terem chegado a esta temporada sem aparentes ambições ao título, os Celtics, que voltaram às vitórias, depois do desaire frente aos Atlanta Hawks, sem Neemias Queta, ocupam o terceiro lugar da Conferência Este, com 30 vitórias e 18 derrotas, enquanto os Kings estão na 15.ª e última posição do Oeste, com 12 triunfos e 28 desaires.

