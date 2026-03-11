Neemias Queta marca cinco pontos na derrota dos Celtics frente aos Spurs

Em 19.18 minutos em campo, o poste luso, que manteve a titularidade, marcou apenas um dos três lançamentos de campo tentados, aos quais juntou três lances livres em quatro, conseguindo ainda quatro ressaltos, uma assistência e um desarme de lançamento.



Na sua quinta temporada na NBA, terceira nos Celtics, Queta apresenta médias de 9,9 pontos, 8,3 ressaltos, 1,4 assistências e 1,3 desarmes de lançamento em 24,9 minutos de utilização por jogo.



Em San Antonio, o francês Victor Wembanyama foi a grande figura do encontro, ao comandar os texanos com 39 pontos, 11 ressaltos, três assistências e dois desarmes de lançamento, com De’Aaron Fox a conseguir ainda 25 pontos e nove assistências para os Spurs.



Nos Celtics, Derrick White foi o jogador em maior destaque, com 34 pontos, com Jayson Tatum, no terceiro jogo após a recuperação de uma rutura do tendão de Aquiles, a marcar 24, num encontro em que a equipa de Boston ficou muito cedo sem Jaylen Brown, excluído depois de ser penalizado com duas faltas técnicas.



Apesar da derrota, os Celtics mantêm o segundo lugar na Conferência Este, com 43 vitórias e 22 derrotas, enquanto os Spurs ocupam o mesmo posto no Oeste, com 48 triunfos em 65 encontros.

