Neemias Queta marca oito pontos na vitória dos Celtics em Dallas
O poste português Neemias Queta marcou na terça-feira oito pontos no triunfo dos Boston Celtics em casa dos Dallas Mavericks, por 110-100, em jogo da liga norte-americana de basquetebol (NBA).
No dia em que se soube da contratação do poste montenegrino Nikola Vucevic pela equipa de Boston, que pode colocar em causa a titularidade do português, Queta marcou, em quase 28 minutos, quatro dos seis lançamentos tentados, conseguindo ainda oito ressaltos, todos defensivos, três assistências, um roubo de bola e um desarme de lançamento.
Na sua quinta temporada na NBA, Queta apresenta médias de 10,1 pontos, 8,1 ressaltos, 1,5 assistências e 1,3 desarmes de lançamento em 25.1 minutos de utilização por encontro.
Jaylen Brown, único jogador dos Celtics escolhido para o All-Star Game, conseguiu um ‘duplo-duplo’, com 33 pontos e 11 ressaltos, com Payton Pritchard e Luka Garza, saídos do banco, a marcarem 26 e 16 pontos, respetivamente.
O ‘rookie’ Cooper Flagg, primeira escolha do ‘draft’, marcou 36 pontos pelos Mavericks, passando pela terceira vez seguida as três dezenas de pontos, insuficientes para evitar a quinta derrota consecutiva, com Caleb Martin a ser o segundo melhor marcador dos texanos, com 13.
Os Celtics seguem na terceira posição da Conferência Este, com 32 vitórias e 18 derrotas, em igualdade com os New York Knicks (segundos), enquanto os ‘Mavs’ estão apenas no 12.º lugar do Oeste, com 19 triunfos em 50 jogos.
