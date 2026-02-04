Neemias Queta marca oito pontos na vitória dos Celtics em Dallas

No dia em que se soube da contratação do poste montenegrino Nikola Vucevic pela equipa de Boston, que pode colocar em causa a titularidade do português, Queta marcou, em quase 28 minutos, quatro dos seis lançamentos tentados, conseguindo ainda oito ressaltos, todos defensivos, três assistências, um roubo de bola e um desarme de lançamento.



Na sua quinta temporada na NBA, Queta apresenta médias de 10,1 pontos, 8,1 ressaltos, 1,5 assistências e 1,3 desarmes de lançamento em 25.1 minutos de utilização por encontro.



Jaylen Brown, único jogador dos Celtics escolhido para o All-Star Game, conseguiu um ‘duplo-duplo’, com 33 pontos e 11 ressaltos, com Payton Pritchard e Luka Garza, saídos do banco, a marcarem 26 e 16 pontos, respetivamente.



O ‘rookie’ Cooper Flagg, primeira escolha do ‘draft’, marcou 36 pontos pelos Mavericks, passando pela terceira vez seguida as três dezenas de pontos, insuficientes para evitar a quinta derrota consecutiva, com Caleb Martin a ser o segundo melhor marcador dos texanos, com 13.



Os Celtics seguem na terceira posição da Conferência Este, com 32 vitórias e 18 derrotas, em igualdade com os New York Knicks (segundos), enquanto os ‘Mavs’ estão apenas no 12.º lugar do Oeste, com 19 triunfos em 50 jogos.