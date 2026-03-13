Neemias Queta marca quatro pontos em noite histórica de Shai Gilgeous-Alexander

O jogador mais valioso da última edição da Liga norte-americana de basquetebol (NBA) somou o 127.º encontro consecutivo com pelo menos 20 pontos, ao marcar 35 no triunfo dos campeões frente aos Celtics, superando o recorde do histórico Wilt Chamberlain em 1963.



Num encontro muito equilibrado, Chet Holmegren sofreu uma falta num ressalto a um segundo do final e marcou os dois lances livres decisivos, com Payton Pritchard ainda a tentar um triplo de muito longe, mas sem sucesso, não evitando a segunda derrota seguida dos Celtics.



Neemias Queta, que igualou a sua temporada com maior utilização, com os mesmo 62 encontros de 2024/25, marcou um dos quatro lançamentos de campo que tentou, mais os dois lances livres, somando 10 ressaltos, o melhor registo do encontro, dois desarmes de lançamento e um roubo de bola.



Na sua quinta época na NBA, o português tem médias de 9,8 pontos, 8,4 ressaltos, 1,4 assistências, 0,8 roubos de bola e 1,3 desarmes de lançamento em 24,9 minutos de utilização por jogo.



Sem Jayson Tatum, que foi poupado depois de ter feito três encontros seguidos após o recuperar da rutura do tendão de Aquiles, Jaylen Brown foi o melhor marcador dos Celtics, com 34 pontos.



Os Boston Celtics mantêm o segundo lugar da Conferência Este, com 43 vitórias e 23 derrotas, com os Oklahoma City Thunder a seguirem no topo do Oeste, com o melhor registo da NBA, de 52 triunfos em 67 jogos.